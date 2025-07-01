جامعة الإسكندرية تواصل احتفالاتها بثورة 30 يونيو

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ممثلة في إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية بكلية العلوم بمبنى الشاطبي، تحت عنوان "حروب الجيل الرابع وتوجيهها للقطاع المدني" حاضر فيها اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبى، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية، وذلك بحضور د. شيرين خطاب عميد الكلية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

تأتى هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تمثل رمزًا لإرادة الشعب المصري في حماية دولته والحفاظ على مقدراته. وتؤكد الجامعة من خلالها حرصها على نشر الوعي الوطني، وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس طلابها، كجزء أساسي من رسالتها التعليمية والمجتمعية.

تناول اللواء ا.ح. هشام الحلبى في كلمته مفهوم حروب الجيل الرابع، التي تعتمد بشكل أساسي على الحروب النفسية والإعلامية والإلكترونية، والتي تستهدف نشر الشائعات، وإثارة الفوضى، وإضعاف روح الانتماء الوطني، وصولًا إلى إسقاط الدولة من الداخل دون تدخل عسكري مباشر، مؤكدًا على ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي بهذه الحروب المعاصرة، ودورهم المهم كخط الدفاع الأول ضد محاولات التشويه والتزييف التي تتعرض لها الدولة المصرية، مشددًا على أن الشباب هم القوة الحقيقية لبناء الوطن وحمايته.

وأكدت الدكتورة شيرين خطاب، عميد كلية العلوم، فى كلمتها حرص كلية العلوم على تقديم الدعم العلمى والثقافي والتوعوي لطلابها، بهدف إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على مواجهة التحديات.

كما أكد الدكتور محمد عصام حجر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية الربط بين الأدوار الأكاديمية وخدمة المجتمع،

وأعرب الدكتور أحمد صفار، المشرف على الدراسة بمبنى الشاطبي، عن اعتزازه باستضافة هذه الفعاليات الوطنية التوعوية.

كما أشاد العقيد محمد ماهر، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، والمقدم شهاب الدين مجدي، بتفاعل الطلاب الإيجابي ومشاركتهم الفاعلة في النقاشات، وأكدا على استمرار تنظيم مثل هذه الندوات لتوعية الشباب وتحصينهم ضد المخاطر الفكرية والإعلامية.

شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، وتخللها مداخلات وأسئلة تناولت كيفية مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة، وأهمية الحفاظ على الأمن القومي، وأدوار الإعلام الرقمي في دعم أو تهديد استقرار المجتمع.

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