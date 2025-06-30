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اقتصاد

الذهب تحت المجهر، هل يصمد المعدن النفيس أمام عاصفة الفائدة والتوترات؟

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

يواصل الذهب أداءه المتذبذب على الساحة العالمية، وسط تباين العوامل المؤثرة في تحركاته، ما بين رهانات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم.

سعر الذهب الأسابيع الماضية 

وقال عدد من خبراء سوق المال أنه وفي الأسابيع الماضية، تراوح سعر الذهب بين 2300 و2450 دولارًا للأوقية، متأثرًا بتغير شهية المخاطرة لدى المستثمرين فكلما زادت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأصلًا لا يدر عائدًا ثابتًا وعلى العكس، تؤدي إشارات التمسك بسعر فائدة مرتفع لفترة أطول إلى تراجع الذهب لصالح أدوات الدين الأمريكية مثل السندات.

التوترات السياسية 

وتأتي التوترات السياسية على رأس المحركات الرئيسية لسعر الذهب، حيث تدفع الحروب والصراعات الإقليمية المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن وقد شهدت الأسواق العالمية قفزات مفاجئة في الأسعار فور اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وكذلك عقب تصاعد حدة النزاع في أوكرانيا، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره في استقرار الأسواق.

دور البنوك المركزية 

كما تلعب البنوك المركزية دورًا محوريًّا في حركة الذهب، خاصة مع تزايد وتيرة مشتريات الذهب من قبل بنوك كبرى مثل الصين وروسيا، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتنويع احتياطيات النقد الأجنبي. وتُعد هذه السياسة أحد العوامل الداعمة لأسعار الذهب على المدى الطويل.

 

مراقبه البيانات الاقتصادية 

من جانب آخر، تواصل الأسواق مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل مؤشرات التضخم والنمو والبطالة، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الفيدرالي وبالتالي على حركة الذهب وأي إشارات إلى تراجع التضخم أو ضعف النمو تُعزز من مكانة الذهب، بينما تعني بيانات قوية احتمالية تأجيل خفض الفائدة، ما يضغط على المعدن النفيس.

 

الذهب ما زال محافظًا على جاذبيته

ورغم التقلبات الحالية، يظل الذهب محافظًا على جاذبيته كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم والأزمات المالية، مما يجعله مكونًا أساسيًا في محافظ كبار المستثمرين والبنوك المركزية وبينما تتقاطع العوامل السياسية والاقتصادية مع تطورات الأسواق، يبدو أن الذهب سيبقى في قلب المشهد المالي العالمي، يعكس المخاوف والآمال على حد سواء.

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