الثلاثاء 01 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان
كارمن سليمان

تستعد الفنانة كارمن سليمان، للعودة لجمهورها ومحبيها بـ ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان أصح غلطة.

 

في هذا السياق، تستعد “كارمن سليمان”، لطرح الألبوم على مدار شهر يوليو الجاري، عبر مختلف المنصات الرقمية.

 

ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: فيك حيل تكدب، الدنيا رايقة، صعبتها ع اللي بعدي، يا زعلانين، عمر تاني، طبطب عليا، إنت وبس، أناني إنت، أصح غلطة، إلى جانب أولى أغنياته التي سيتم إطلاقها يوم الخميس 3 يوليو بعنوان حب إيه يا حسرة.

 

يتعاون في الألبوم عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، من بينهم: توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.

 

يحمل الألبوم توقيع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد.

 

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