الثلاثاء 01 يوليو 2025
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أخبار مصر

واعظات الأوقاف يقدِّمْنَ واجب العزاء في ضحايا حادث المنوفية الأليم

وزارة الأوقاف،فيتو
وزارة الأوقاف،فيتو
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أدّت مجموعة من واعظات  وزارة الأوقاف من محافظتي القاهرة والمنوفية واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة عدد من الفتيات.

واستهلّ الوفد زيارته  بمديرية أوقاف المنوفية، حيث كان في استقباله الشيخ محمد رجب، مدير المديرية، كما رافق الوفدَ مندوبٌ من المديرية إلى قرية كفر السنابسة – مركز منوف، لتقديم واجب العزاء باسم جميع واعظات الوزارة.

وأكدت الواعظات أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور التوعوي والدعوي والمجتمعي المنوط بهن، ومساندة للأسر المكلومة في هذا المصاب الجلل، داعياتٍ بالرحمة للضحايا وبالصبر والسلوان لأسرهن، سائلاتٍ الله تعالى أن يحفظ أبناء وبنات مصر من كل سوء.

 

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وزارة الأوقاف واعظات الأوقاف واعظات وزارة الأوقاف مديرية أوقاف المنوفية محافظة المنوفية

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