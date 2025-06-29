وزير الأوقاف: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ الوطن

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بأسمى وأطيب آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى مؤسسات الدولة الوطنية كافة، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وزير الأوقاف: ثورة 30 يونيو مثَّلت لحظة فارقة في تاريخ الوطن

أكد وزير الأوقاف أن هذه الثورة المباركة مثَّلت لحظة فارقة في تاريخ الوطن، عبَّر فيها الشعب المصري عن وعيه العميق، وحرصه على الحفاظ على هويته الوطنية ومؤسساته الدستورية ومسيرته الحضارية، فاستعاد الوطن بفضلها مساره نحو البناء والاستقرار والتنمية.

تجديد الفكر الإسلامي في إطار من الفهم الصحيح والمعتدل

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بما تحقق على أرض مصر من إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما أولاه من رعاية خاصة للخطاب الديني المستنير، ولعمارة بيوت الله، ولتجديد الفكر الإسلامي في إطار من الفهم الصحيح والمعتدل، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد.

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