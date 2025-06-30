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أخبار مصر

“صحح مفاهيمك"، الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية على مستوى الجمهورية (صور)

ندوات وزارة الأوقاف
ندوات وزارة الأوقاف
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نظَّمت وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى بعنوان: "لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسِه.. الغش الإلكتروني نموذجًا"، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وذلك بالمساجد الكبرى في مختلف المديريات.

 الدور العلمي والدعوي والتوعوي لوزارة الأوقاف

وتأتي هذه الندوات في إطار الدور العلمي والدعوي والتوعوي لـ وزارة الأوقاف، لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني مستنير، وتنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية للوزارة، خاصة محور مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، ومحور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية المجتمع بخطورة الغش الإلكتروني

وتهدف الندوات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوعية المجتمع بخطورة الغش الإلكتروني، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في بناء الوعي العام بين أفراد المجتمع.

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القيم الدينية والأخلاقية تصحيح المفاهيم صحح مفاهيمك مواجهة التطرف وزارة الأوقاف مقاصد الشريعة

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