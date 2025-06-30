“صحح مفاهيمك"، الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية على مستوى الجمهورية (صور)

نظَّمت وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى بعنوان: "لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسِه.. الغش الإلكتروني نموذجًا"، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وذلك بالمساجد الكبرى في مختلف المديريات.

الدور العلمي والدعوي والتوعوي لوزارة الأوقاف

وتأتي هذه الندوات في إطار الدور العلمي والدعوي والتوعوي لـ وزارة الأوقاف، لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني مستنير، وتنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية للوزارة، خاصة محور مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، ومحور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية المجتمع بخطورة الغش الإلكتروني

وتهدف الندوات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوعية المجتمع بخطورة الغش الإلكتروني، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في بناء الوعي العام بين أفراد المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.