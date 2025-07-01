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أخبار مصر

معاشات استثنائية لأسر شهيد حريق العاشر وضحايا حادث الطريق الإقليمي

اللجنة العليا للمعاشات
اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، فيتو
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ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لكل من: أسرة البطل خالد محمد شوقي سائق شاحنة البنزين الذي توفي متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في سيارة نقل مواد بترولية في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بقيمة 1500 جنيه شهريا.

معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث المنوفية

كما قررت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا.

ووافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية لمصابي حادث طريق أشمون والبالغ عددهم 3 حالات، وذلك وفقا لنسبة العجز المقررة بالتقرير الطبي.

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مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي هيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن

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