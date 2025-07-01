نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع العربي الإقليمي بتونس

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك فى أعمال "الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى" للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والذي تستضيفه دولة تونس بحضور رفيع المستوى من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية وينظم بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشئون الاجتماعية التونسية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030

يناقش المشاركون فى اللقاء التحضيرى عددًا من المحاور فيما يخص الأولويات العربية والإقليمية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبحث سبل التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الأممية ذات الصلة للتحضير للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية، وعرض الاتجاهات الرئيسية والأدلة على الوضع الحالي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة بما في ذلك اللاجئين والنازحين والسكان المتضررين من الصراعات وضمان التغطية الصحية الشاملة للجميع بما في ذلك الأمهات والشباب والمراهقين، وعرض الفرص والتحديات المختلفة لأساليب تمويل التنمية في المجالات المختلفة ومنها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض التجارب الناجحة في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتوفير العمل اللائق وتحقيق التكامل الاجتماعي، وعرض الاتجاهات الرئيسية والأدلة على الوضع الحالي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن خاصة في مناطق ما بعد الأزمات والصراعات، كذلك تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والأراضى المحتلة، بالاضافة إلى الصراعات الأخرى بالمنطقة وتأثير كل ذلك على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة.

قضية تنمية الطفولة المبكرة في المستقبل

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التركيز على آليات تنفيذ بنود الإعلان السياسي الذي سيصدر عن المؤتمر الثاني لقمة التنمية الاجتماعية ٢٠٢٥، كذلك أهمية وضع مبادرات وخبرات قطرية واقليمية على أجندة القمة، والتركيز على قضايا محددة، خاصة قضايا الشباب والتمكين الاقتصادي وقضية تنمية الطفولة المبكرة في المستقبل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية أكدت صاروفيم على ضرورة إضافة مصطلح من أجل التمكين والإنتاج لمصطلح توسيع الحماية الاجتماعية مع أهمية التأكيد على وجود سياسة حماية اجتماعية مستدامة تستند إلى الطاقة البشرية للمواطنين الأكثر فقرا من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي والإنتاج.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والمزمع عقده في دولة قطر فى الفترة من 4-6 نوفمبر 2025، حيث من المقرر أن تبحث القمة القضايا والأبعاد الاجتماعية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على قضايا القضاء على الفقر، والعمالة المنتجة، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعب، وضمان التغطية الصحية الشاملة للجميع.

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