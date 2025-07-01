مفاجأة، تضاعف الطلب على الهواتف المصنعة محليا بسبب تغير نظرة المستهلكين.. إنتاج الهواتف الذكية بمصر زاد 100%

يعد التوسع فى إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية محليا ضمن مبادرة “مصر تصنع الإليكترونيات” خطوة نحو الطريق الصحيح لوضع مصر على الخريطة العالمية كدولة رائدة تكنولوجيًّا، وجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

شعار صنع فى مصر

شهدت الفترة الأخيرة خطوات جادة لجذب الاستثمارات العالمية فى تصنيع الهواتف والإلكترونيات، وهو ما تحقق بالفعل فأصبح شعار “صنع في مصر” على الهواتف وشاشات التليفزيون أمرا عاديا، كما تتغير نظرة المستهلكين للمنتجات المصنعة محليا بعد أن كان هذا الشعار مصدر تخوف للمستخدمين وإحساسهم بأن جودة المنتجات قد تكون أقل من مثيلاتها المستوردة، حيث تغيرت النظرة بشكل كبير.

من جانبه، يؤكد إسلام عادل مدير عام مصنع الصافي المصنعة لهواتف وشاشات شاومي، أنه بالفعل مع ظهور شعار “صنع في مصر” على الهواتف فى البداية كان هناك تخوف من المستخدمين، وكان المستخدم يبحث عن المستورد.

لكن تدريجيا تغير المفهوم بعد إثبات أن المنتج المحلى المصنع وفق معايير عالمية هو لايقل عن المنتج المحلى إن لم يكن أفضل، وهو ما لمسناه، حيث وجدنا من خلال مراكز الصيانة أن نسبة المنتجات المصنعة محليا أقل فى المشاكل والشكاوى من مثيلاتها المستوردة بنسبة 50% بناء على إحصاءات، حيث يتم اتِّبَاع معايير الجودة من خلال معامل ORT لاختبار مَتَانَةِ الأجهزة، والاختبارات الدقيقة للمكونات والمنتجات النهائية مثل الطاقة، والألوان، والتردُّدات والحصول على شهادات الجودة العالمية كدليل على الالتزام بالمعايير الدولية.

كما يُتم تدرِّيب المصنع العمالة المحلية على تقنيات التجميع والفحص والجودة، مما يخلق كوادرَ فنيةً متخصِّصة تُسهم في رفع كفاءة الصناعة الإلكترونية المصرية.

التصدي لسوق الهواتف الرمادية المهربة

وكشف إسلام عادل عن أن نسبة الزيادة فى الإنتاج الهواتف الذكية محليا زادت بنسبة 100% منذ بداية 2025، وذلك بسبب قيام الدولة بالتصدي لسوق الهواتف الرمادية المهربة وفرض رسوم عليها أو وقفها؛ مما قضى على هذا السوق تماما وأنعش الصناعة المحلية الوليدة.

وكشف عن أن الوقت الراهن يشهد وجود فجوة بين العرض والطلب فى السوق المصرى حاليا فالطلب أزيد من العرض وهو ما يجعل التصنيع بالكامل للسوق المحلى وزيادة الطاقة الإنتاجية

حيث يتم تطوير المصنع بالسادس من أكتوبر، عبْر خطة توسُّعية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتَلْبِيَةِ الطلب المتزايد باستثماراتٍ تصل إلى 80 مليون دولار، حيث يتم تصنيع منتجات شاومي من الهواتف الذكية والشاشات؛ ما يؤكِّد قُدرة مصر على المنافسة بقوة في هذا المجال الحيوي وخلق مستقبل تكنولوجي يليق بموقع مصر الاستراتيجي وطموحاتها الإقليمية.

أضاف مدير عام مصنع الصافي المصنعة لهواتف وشاشات شاومي، أن الإنتاج المحلى ساهم فى تقليل الفاتورةَ الاسْتِيرَادِيَّةَ وعَزَّز القدرةَ التَّنَافُسِيَّة للمنتج المحلي، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية المصرية؛ مما يعزِّز مكانةَ مصر باعتبارها من اللاعبين الرئيسيين في سوق الإلكترونيات والصناعات المتطورة داخل المنطقة.

وكشف عن السعي لزيادة نسبة المكون المحلى بالهواتف الذكية حتى تصل إلى نسبة المكون المحلى بالرشاشات والتى تصل إلى 45% مع السعى قريبا لتصنيع الشاحن الخاص بالهواتف الذكية بشكل كامل قريبا.

تعزيز التصنيع المحلي

ويعزز التصنيع العالمي للهواتف والشاشات الذكية من مكانة مصر عالميًّا، وتفتح للسوق المصري آفاقَ التصدير وفقا للمهندس ضياء الشعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالصافي، مشيرا إلى الحفاظ على معايير الجودة العالمية عبر اختباراتٍ في معامل متخصِّصة داخل المصنع الذي يضم 25 خطَّ إنتاجٍ متخصص، منها 19 خط إنتاج خاص بمنتجات شاومي، من بينهم 6 خطوط لشاشات التليفزيون، بطاقةٍ إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويًّا، و12 خطًا للهواتف الذكية، بطاقةٍ إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًّا، وخط واحد للكرتون ومواد التعبئة، إلى جانب خطوط إنتاج جديدة تشمل الساعات الذكية، وأجهزة الراوتر، والكاميرات المتطورة، والسماعات مع أكثر من 1200 عامل بالمصنع و2000 من العمالة غير المباشرة، مع خطط لزيادة حجم العمالة مع دخول خطوط إنتاج جديدة حيِّز التشغيل.

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