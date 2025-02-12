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بعد إطلاقها رسميا، سعر ومواصفات سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 14 series

سلسلة هواتف شاومي
سلسلة هواتف شاومي ريدمى 14، فيتو

أطلقت شاومي Xiaomi سلسة هواتف  Redmi Note 14 series، وتشمل Redmi Note 14 pro+5G,Redmi Note 14pro, Redmi Note 14 والتى تأتي بانظمة كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات سلسة هواتف شاومي الجديدة. 

مواصفات هواتف شاومى

هواتف شاومي الجديدة تأتي مزودة بنظام كاميرا تبدأ من 108 ميجابكسل حتى 200 ميجا بكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح التقاط صور  بتفاصيل واضحة حتى عند التقريب أو القص.

يمكن عبر الهواتف وبواسطة تقنيات AI Sky وAI Erase المدمجة  تعديل الصور بسهولة مثل  تغيير الطقس بلحظة واحدة أو مسح العناصر غير المرغوبة بضغطة واحدة فقط.

تأتي مواصفات الكاميرا الرئيسية 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS وفتحة عدسة f/1.65 وحجم بيكسل 2.24 ميكرون (تقنية دمج 16 في 1) وحجم مستشعر 1/1.4 بوصة مع عدسة 7P وكاميرا واسعة جدًا 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2

وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الأمامية 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. 

اما الشاشة فهى من نوع AMOLED   بقياس 6.67 إنش ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1800 شمعة. كما أنها تدعم ميزات حماية العين مع بطارية بسعة 5500 مللي أمبير والشحن السريع   بقوة 120 واط. 

يتسم  Redmi Note 14 بحواف منحنية وبوزن خفيف 196.5 جرام وسُمك 8.16 ملم، 

وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 على الشاشة وشهادة IP54 والهاتف مقاوم للماء والغبار، ويوفر حماية فائقة ضد الصدمات والخدوش  مع معالج MediaTek Helio G99-Ultra. 

يأتي الهاتف بأربع ألوان عصرية وهي الأسود (Midnight Black) والبنفسجي (Mist Purple) والأخضر الليموني (Lime Green) والأزرق المحيطي (Ocean Blue). 

سعر هاتف شاومي نوت 14

سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي 13 سي

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ويأتى هاتف شاومي بأكثر من نسخة حيث يبلغ سعر شارمي ريدمي نوت 14 نسخة 6 + 128 جيجا بسعر 8999 جنيه ونسخة 8 + 128 جيجا  بسعر 9499 جنيه ونسخة 8 + 256 جيجا بسعر 9999 جنيه.

 

كما تم إطلاق ساعة Redmi Watch5  وتضم شاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة وسماعة Redmi Buds 6 بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بفعالية تصل إلى 46 ديسيبل وتشغيل  يصل إلى 40 ساعة من الاستخدام  بجانب إطلاق Redmi Buds 6 Pro بدعم LDAC وتقنيات EQ متعددة وبطارية تدوم حتى 38 ساعة، وتأتي بثلاثة ألوان الأسود، الأبيض، والبنفسجي.

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