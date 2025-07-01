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محافظ الدقهلية خلال زيارته للمركز التكنولوجي بجمصة: لا تهاون مع أي تقصير

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، جولاته المفاجئة بتفقد المركز التكنولوجي بمدينة جمصة، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمدينة جمصة

وتابع المحافظ العمل داخل المركز للوقوف على معدلات الإنجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة العمل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في كل ملف على حدة، وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج القانونية للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الاستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

 

 التزام المواطنين بالشباك المخصص لتسهيل تقديم الخدمة 

وأكد محافظ الدقهلية خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بمدينة جمصة، على حرصه الدائم على تقديم أفضل خدمة، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بالشباك المخصص، لتسهيل تقديم الخدمة من قبل الموظف المختص، مشيرا إلى حرصه الدائم على متابعة الخدمات المقدمة بنفسه. 

 وشدد على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو تعطيل في الرد على طلبات المواطنين أو تقديم الخدمات لهم، مطالبًا بسرعة الإنجاز والدقة في العمل، والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.

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