تموين الإسكندرية تضبط ثلاجة بدون ترخيص وأجبان منتهية الصلاحية بدون بيانات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.



ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وخالد عوض وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشين الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط ثلاجة بدون ترخيص وحيازة أجبان منتهية الصلاحية وبدون بيانات وتم التحفظ على المضبوطات الآتية و٢٨ صفيحة جبن بالقشطة زنة الصفيحة ١٨ كجم منتهية الصلاحية و١٨ كرتونة زنة الكرتونة ١٨ كجم مش بدون بيانات طن جبن موتزاريلا بدون بيانات ٥٨ علبة جبن مشكل بدون بيانات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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