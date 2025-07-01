الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

7 يوليو، أولى جلسات دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية

المعاشات
المعاشات

حددت محكمة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 7 يوليو الجاري لنظر الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، وكيلا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية.

دعوى بالمطالبة بمنحة استثنائية 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة الإدارية العليا • المعاشات المنصرفة أمين أصحاب المعاشات

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