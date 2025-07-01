الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل داخل لجنتي فحص راغبي الترشح للنواب والشيوخ

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج،  اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للمجلس الطبي العام والمعمل المشترك، ضمن المقرات المخصصة لإجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضمن خمس لجان موزعة على مستوى المحافظة.

جاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتورة صفاء أبو السعود، مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتور محمد نعيم العلكي، مدير المجلس الطبي العام.

واطمأن "دويدار" خلال الجولة على انتظام سير العمل وسرعة الإنجاز داخل اللجان  و النظام، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه متلقي الخدمة، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة في سهولة ويسر وفق القواعد.

كما أشاد  دويدار  بانضباط العاملين والكوادر الطبية والفنية، وحرصهم الدائم على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

والجدير بالذكر أن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عقد أمس إجتماع مع مديري المنشآت الصحية المقرر بها عقد لجنة للكشف علي راغبي الترشح للمجالس النيابية وعددها 5 مقرات تغطي محافظة سوهاج وهي المجلس الطبي العام ومستشفى سوهاج العام ومستشفى طهطا العام ومستشفى البلينا المركزي والمعمل المشترك

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الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة اليوم الثلاثاء مدير ادارة التدريب والمدارس مستشفى طهطا مستشفى سوهاج مستشفى البلينا المركزي

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