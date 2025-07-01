أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الاونصة العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

مكاسب للمعادن النفيسة الأخرى

وبالتوازي مع ارتفاع الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب طفيفة، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.13 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1362.35 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1110.03 دولارات.

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