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حوادث

«كانت عاملة لي سحر» اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجة عمه ببولاق الدكرور

حبس المتهم
حبس المتهم

في جريمة مروعة هزت منطقة بولاق الدكرور، أشعل شاب في العشرين من عمره النيران في جسد زوجة عمه داخل شقتها، بدافع وهم اعتقاده أن الضحية وراء معاناته من أعمال سحر، الجريمة التي وقعت في هدوء النهار تحولت إلى مشهد دامي لا ينسى، ضحيته سيدة مكافحة في منتصف الخمسينات، تدعى "صباح"، ربة منزل وتعيل أربعة أبناء.

كيف ارتكب المتهم الجريمة في وضوح النهار

السيدة المعروفة بكرم أخلاقها وحسن ضيافتها، استقبلت "كريم"، ابن شقيق زوجها، كعادتها بحسن نية، ثم دخلت المطبخ لإعداد الطعام، فجأة، اقتحم "كريم" المطبخ، وسكب عليها زجاجة بنزين، فاشتعلت النيران في جسدها وسط صراخها المدوي، الذي أيقظ سكان العمارة بأكملها، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بالحروق التي غطت 80% من جسدها.

محاولة المتهم الهروب وإصابته

وبينما يحاول المتهم الهروب من مكان الجريمة وقفز من شرفة الشقة، فأصيب بحروق في جسده، وتم احتجازه تحت حراسة مشددة. 

اعترافات المتهم في الحادث وقرار حبسه

وفي التحقيقات، أقر بجريمته، مؤكدا أنه كان يعتقد بأن الضحية "عملت له عمل" تسبب في ضياع مستقبله، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوم.

وخلال التحقيقات شهد نجل الضحية، "علي": "كريم كان بييجي عندنا عادي.. قبلها بيوم كان بيهزر معايا وقال لي: لو عرفت مين عامل لي عمل، هولع فيه.. ضحكت، ماكنتش أتخيل أمي تكون المقصودة".

ويضيف شقيقه الأصغر: "أمي كانت شايلة البيت كله.. مش معقول تتحرق وتدفع حياتها تمن لخرافة وسوء ظن.. لازم القصاص".

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، بعد أن حررت الأجهزة الأمنية محضرا رسميا، وبدأت في مراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، ومعاينة موقع الحادث وعرض الضحية علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن الحادث.

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