الثلاثاء 01 يوليو 2025
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رياضة

الكوكي يمنح لاعبو المصري راحة سلبية الأربعاء (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد غدا الأربعاء عقب نهاية مران اليوم الثلاثاء بملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

 

ويستأنف الفريق تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد بعد غد الخميس.

ويواصل فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تدريباته اليومية على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادا للموسم الجديد.

وشهد المران الصباحي تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين خلال المران الصباحي للفريق على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.


دغموم ينضم اليوم إلى معسكر المصري 

ويصل اليوم الثلاثاء الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى القاهرة ثم إلى بورفؤاد للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. 

 

 

دغموم يجدد للمصري

ونجح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في إنهاء المفاوضات مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق للتجديد للنادي وتم انهاء كافة الامور المالية للاعب عن طريق وكيله.

المصري يضم لاعب الأهلي 

ونجح كامل أبوعلي في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

ووجه الرياضي القسنطيني الشكر للاعب الجزائري مندر طمين: "شكرا على الأيام التي قضيتها في بيتك وحظ موفق في ناديك الجديد، سوف نشجعك حتى في مصر وإن شاء الله تكون هداف البورسعيدي".

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من: 

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.

 

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