رئيس البريد: حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء الأفارقة

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، بحضور نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

الاتحاد البريدي العالمي

تأتي هذه الزيارة في ظل ترشح نامبا ياو، لمنصب نائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026–2029، إلى جانب ترشح كوت ديفوار لعضوية مجلس الاستثمار البريدي، وترشح مصر لعضوية كل من مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد خلال الدورة نفسها.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء الأفارقة"، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به كوت ديفوار على مستوى القارة الإفريقية عامة، ومنطقة غرب إفريقيا بشكل خاص.

أكدت دعم البريد المصري لترشح إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، لمنصب نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026–2029، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الإطار.

كما اتفق الجانبان على تبادل الدعم لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد خلال الدورة المقبلة، وذلك في الانتخابات المقرر عقدها خلال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2025.

وأوضحت داليا الباز، أن البريد المصري حريص على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الدول الإفريقية بما يسهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مؤكدةً على استمرار تقديم الدعم الفني والتقني لبريد كوت ديفوار للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الإيفواري لإحداث نقلة نوعية في أداء تقديم الخدمات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة، بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية على مستوى العالم من تطور.

الدعم المتبادل بين البريد المصري وبريد كوت ديفوار

من جانبه، أعرب إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، عن تقديره للتعاون الوثيق والدعم المتبادل بين البريد المصري وبريد كوت ديفوار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والذي يعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار.

وأثنى على الدور الفاعل الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس المشارك للجنة السياسات والأنظمة البريدية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترة "2022–2025"، والتي تولت إدارة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملف السياسة الجمركية والقضايا التنظيمية المرتبطة بها، لا سيما في ظل تصاعد المتطلبات الأمنية.

كما دعا إيـزاك نامبا ياو، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، البريد المصري إلى مواصلة دوره القيادي والمشاركة الفعالة في لجان وفرق عمل مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي خلال الدورة المقبلة 2026–2029، بما يعزز من مكانة الدول الإفريقية داخل الاتحاد.

تطور ملحوظ البريد

كما أعرب إيـزاك نامبا ياو، عن سعادته بما يشهده البريد المصري من تطور ملحوظ في البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة البريدية بما يتماشى مع المعايير الدولية، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين البريد الإيفواري والبريد المصري، بما يسهم في تعزيز التكامل والترابط بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

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