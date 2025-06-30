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اقتصاد

موعد عودة التعامل على حسابات توفير البريد المصري

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن عودة التعامل مع حسابات توفير البريد بعد توقفها نتيجة الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية وخلال السطور التالية نستعرض موعد عودة الخدمات.

موعد عودة الخدمات 

ويُستأنف التعامل على حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح غدا  الثلاثاء  ١ يوليو ٢٠٢٥.

 وكان  البريد المصري أعلن عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث تم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من يوم الخميس ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وعادت الخدمات المالية للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة  ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا، كما عادت كافة الخدمات المالية وجميع الأنظمة للعمل يوم الأحد ٢٩ يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي  حيث يُستأنف التعامل على حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.

عدم تأثر الخدمات 

وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف. 

كما أكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩. 

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