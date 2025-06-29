عودة خدمات البريد المالية للعمل بشكل كامل

عادت اليوم خدمات البريد المالية وجميع الأنظمة للعمل بالكامل اليوم الأحد ٢٩ يونيو بعد توقفها نتيجة الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية.

إيقاف وعودة الخدمات

وكان البريد المصري قد كشف عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث تم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من يوم الخميس ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا وعادت للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا.

ويستمر التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، ويُستأنف التعامل على حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.

عدم تأثر الخدمات

وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما أكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

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