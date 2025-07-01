بدء تسليم وحدات بمشروع "سكن مصر" للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 6/7/2025، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الخميس 31/7/2025، في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة غرب قنا الجديدة.



وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على دفع العمل بالمشروعات المختلفة ومنها مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الوحدات، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي والوحدات ولا سيما بمدن الصعيد، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.



وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 1، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات بالعمارة 2، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات بالعمارة 3، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات بالعمارة 4، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات بالعمارة 5، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات بالعمارة 6، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات بالعمارة 7، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات بالعمارة 8، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات بالعمارة 13، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات بالعمارة 15، يوم الخميس 17/7/2025.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 39، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات بالعمارة 40، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارة 20، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات بالعمارة 12، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات بالعمارة 22، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات بالعمارة 23، يوم الثلاثاء 29/7/2025، وتخصيص يومي الأربعاء 30/7/2025، والخميس 31/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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