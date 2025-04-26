وزير النقل يوجه بتقديم أفضل خدمة لخطوط الملاحة

تابع كامل الوزير وزير النقل حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر، وتقديم أفضل خدمة للسفن التجارية وسفن الركاب على مدار الساعة بما يساهم فى تقديم خدمات مميزة للخطوط الملاحية على مدار الساعة

تصدير 54 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 842 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 360 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 64000 طن بضائع، 482 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادرالسفينة SEA AFFLUENCE علي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الصين، وتغادر أيضا السفينتان امل ودليلة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل ودليلة، وغادرت ثلاث سفن وهي عمان، بوسيدون اكسبريس والحرية 2، كما تم تداول 2400 طن بضائع، 360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي الحسين، ايلة، آور وكوين نفرتيتي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2195 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.