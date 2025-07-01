خلال ساعات، قرعة علنية لتسكين أراضي الرابية بالشروق بعد تقنينها

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية اليدوية العاشرة لتسكين المواطنين الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بشرائح مساحات محددة بمدينة الشروق، وذلك غدا الاربعاء الموافق 2 يوليو.

وأكدت الوزارة ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحًا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زيادة الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية للمواطنين بالمدن الجديدة على موقعها الالكتروني ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى ٥٦ خدمة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الخدمات online دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توفير مختلف الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة عبر تلك المنصة تيسيرًا على المواطنين، وتحفيزا لهم للتقديم على المنصة، فقد تم تخفيض رسوم الخدمات بنسبة ٥٠٪؜ عن رسوم الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، مؤكدة إتاحة إمكانية السداد الإلكترونى لجميع رسوم الخدمات المقدمة إلكترونيا بنظام فوري أو ڤيزا كارد، والحصول على الخدمات عبر رابط المنصة.



وأوضحت الهيئة، أن المنصة أصبحت تقدم العديد من الخدمات تتمثل في: طلب استلام قطعة أرض - طلب استلام وحدة - طلب استخراج عقد ابتدائي - طلب استخراج عقد نهائي - طلب اعتماد محضر استلام وحدة صناعية - طلب اعتماد عقد إيجار - طلب اعتماد عقد إيجار خدمي - طلب اعتماد عقد إيجار صناعي - طلب صورة طبق الأصل من مستند سكني خدمي - طلب صورة من محضر الاستلام - طلب استلام إخطار التخصيص / صورة - طلب إصدار خطابات الشهر العقاري - طلب الموافقة علي زيادة مسطح المباني بدور السطح - طلب ترخيص بناء زيادة مسطح المباني بدور السطح - طلب ترخيص أعمال بناء "إنشاء" - طلب ترخيص أعمال بناء" تعديل "- طلب ترخيص بناء مقبرة - طلب تجديد ترخيص بناء - طلب بيان صلاحية موقع - طلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي) - طلب معاينة - طلب توصيل عداد كهرباء "دائم - انشائي – مؤقت" - طلب توصيل عداد مياه دائم - طلب توصيل عداد مياه مؤقت - طلب تجديد عداد كهرباء إنشائي - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لقطعة أرض - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لوحدة سكنية - طلب نقل ملكية عداد مياه (اراضي-وحدات سكنية) - تصريح قطع طريق / تكسير اسفلت / حفر مرافق - طلب تصريح حفر – طلب شكوى فنية - طلب استرداد تامين - طلب سداد رسوم نظافة - طلب سداد غرامة مخالفة - طلب التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 - طلب توفيق أوضاع - طلب رخصة محل عام قانون 154 طلب ترخيص إعلان - طلب تجديد ترخيص إعلان - طلب استرداد تأمين- طلب سداد تكلفة توصيل الغاز.

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