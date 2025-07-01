موجة حارة تضرب البلاد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ومع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس من حرارة الطقس بقيم تترواح من 1:2 درجة مئوية.

موجة حارة تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3 درجات مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من شبورة صباحية بدأت من الرابعة فجرا وانتهت الثامنة صباحا قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38, المحسوسة 41

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41



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