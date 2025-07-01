الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

ضبط أدمن صفحة بتهمة الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة بقنا

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، مقيم بمحافظة قنا، وذلك لقيامه بنشر منشورات يدّعى خلالها قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة، مقابل مبالغ مالية، بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات.

 تسريب امتحانات الثانوية العامة بقنا

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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