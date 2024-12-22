الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 19 آخرين، الحصيلة النهائية لـ ضحايا حادث التصادم المروع بالشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،
حوادث الطرق بالشرقية، فيتو

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع في محافظة الشرقية بين سيارة نقل ثقيل تريلا وأتوبيس 26 راكبا على الطريق الإقليمي، بعد نزلة السعديين في اتجاه بلبيس بمركز منيا القمح إلى مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في حصيلة نهائية بحسب الصحة.

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الإقليمي بالشرقية

 

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 20 شخصا

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول شخص يدعى"أحمد.م" جثة هامدة واصابة 19 شخصا بجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكبا وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد نزلة السعديين في اتجاه بلبيس مركز منيا القمح، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس وسقوط وفيات ومصابين وجرى الدفع بنحو 20 سيارة اسعاف لنقل المصابين لمستشفيات المحافظة والتحفظ علي جثمانى المتوفي بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم الانتهاء من رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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