5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا بيع، 5251 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهات “بيع”، 4595 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3960 جنيهًا “بيع”، 3938 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36960 جنيهًا “بيع”، 36760 جنيهًا “شراء.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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