استدعاء المسئولين وإعداد تقرير فني، أهم قرارات النيابة بحادث تسرب الغاز بمصنع ثلج بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية حادث اختناق جماعي داخل مصنع ثلج بقرية عرب تل الجراد التابعة لمركز بلبيس، وذلك إثر تسرب غاز مفاجئ، أسفر عن إصابة 19 شخصًا.

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف 11 آخرين في موقع الحادث.

إعداد تقرير فني شامل عن أسباب التسرب

وقررت النيابة العامة بالشرقية استدعاء مسؤولي المصنع لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، كما كلفت الجهات المختصة بإعداد تقرير فني شامل عن أسباب التسرب، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسباب تسرب الغاز في مثل هذه الحوادث قد تشمل:-

1. خلل فني في أنابيب أو صمامات الغاز: تلف أو تآكل في التوصيلات أو الأنابيب المستخدمة داخل المصنع يؤدي إلى تسرب غير مرئي.

2. عدم الصيانة الدورية: إهمال إجراءات الفحص والصيانة المنتظمة لمعدات الضغط والتبريد والغاز.

3. سوء تخزين أو تداول المواد الكيميائية: التعامل غير السليم مع الغازات المستخدمة في التبريد، مثل الأمونيا أو غازات أخرى شديدة الخطورة.

4. خلل في أنظمة الأمان والإنذار: غياب أجهزة كشف التسرب أو تعطلها، مما يمنع اكتشاف المشكلة في الوقت المناسب.

5. خطأ بشري أثناء التشغيل: فتح خاطئ لصمام، أو تجاوز لإجراءات التشغيل الآمن من قبل العاملين.

6. ارتفاع الضغط داخل النظام: قد يؤدي إلى تفريغ مفاجئ للغاز نتيجة عدم ضبط أنظمة التحكم بالضغط.

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