محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بسوق اليوم الواحد

أجري اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، جولة مفاجئة بسوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس أمام سور مصنع الألبان القديم، وذلك لمتابعة مدى توافر السلع وجودة المعروضات، والتأكد من تطبيق التخفيضات المعلنة لصالح المواطنين، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة المبادرات الخدمية والتأكد من كفاءتها على أرض الواقع.

محافظ الدقهلية في جولة بسوق اليوم الواحد

تمت الجولة بحضور الدكتوره شيماء هندي مدير عام ادارة التجاره الداخليه والاسواق والمنافذ بمديرية التموين

وخلال جولته، التقى" المحافظ " عدد من المواطنين المترددين على السوق، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الأسعار وتوافر السلع، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن مستوى الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تخفيضات السوق تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك ضمن خطة الدولة

وأكد "مرزوق" أن المحافظة حريصة على توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن تخفيضات السوق تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك ضمن خطة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

التأكد من توفير جميع السلع الأساسية بكميات مناسبة

ووجّه "المحافظ " خلال الجولة، وكيل وزارة التموين، ووكيل وزارة الزراعة، بضرورة المتابعة اليومية الدقيقة للسوق، والتأكد من توفير جميع السلع الأساسية بكميات مناسبة، مع العمل على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري ومنتظم.

تعاون العارضين والتجار في توفير السلع بأسعار مناسبة

كما أشاد " المحافظ " بتعاون العارضين والتجار في توفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا النموذج سيتم تكراره وتعميمه في باقي مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسة المحافظة لدعم الأسواق المجتمعية وخدمة المواطنين.

الاستفادة من العروض المتاحة بالسوق

وفي ختام جولته، دعا "مرزوق" أبناء محافظة الدقهلية إلى الاستفادة من العروض المتاحة بالسوق خلال فترة إقامته، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير احتياجات المواطن وتقديم الدعم في مختلف القطاعات.

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