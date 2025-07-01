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رياضة

الأهلي يستعد لإعلان مصير رضا سليم

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

يحسم النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة ملف رحيل رضا سليم لاعب الفريق بعد خروجه من قائمة الفريق في الموسم الجديد. 

وقال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي: إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جاري بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت. 

 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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الأهلي رضا سليم اخبار الأهلي

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