إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى موقع البلاغ، بصحبتهم ونش مروري لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وتبيّن من خلال الفحص أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص على الطريق، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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