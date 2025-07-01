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أخبار مصر

اليونسكو تُعلن عن فتح باب التقدم بطلبات التمويل للمشاريع الثقافية للصندوق الدولي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح التقدم بطلبات التمويل للمشاريع الثقافية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD)  لعام ٢٠٢٥.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية عام 2005 المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، على أن يتم التقدم من كل دولة عضو بمنظمة اليونسكو  بـ ٤ مشروعات ثقافية، بواقع مشروعين من الجهات الحكومية، واثنين آخرين تابعين للجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية.

وأوضحت منظمة اليونسكو، أنه سيتم اختيار المشاريع من خلال عملية مفتوحة وتنافسية، استنادًا إلى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تساهم في تنمية القطاعات الإبداعية في الدول النامية، وأن الهدف من التقدم بهذه المشاريع الثقافية،  دعم السياسات والتدابير التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج والوصول إلى تنوع السلع والخدمات الثقافية، فضلًا عن تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في دعم الصناعات والأسواق الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشارت المنظمة إلى أن التزامها بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في ظل كونها ركائز أساسية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتشجيع الابتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وللمزيد من المعلومات عن التقدم لهذه المشاريع يُرجى الاطلاع على الدليل الاسترشادي المتاح على الرابط الإلكتروني من هنا

وعلى الراغبين في التقدم للمشاريع الثقافية، موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بنسخة إلكترونية من هذه المشاريع وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح هنا، في موعد أقصاه ٥ يوليو 2025، حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المُقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل يوم ١٦ من الشهر نفسه.


وأكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية.

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