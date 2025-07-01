كأس العالم للأندية، قمة نارية بين ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16

كأس العالم للأندية، يلتقي ريال مدريد الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد ينوي الاعتماد على التشكيلة ذاتها التي خاضت مواجهة سالزبورج، مع إجراء تعديلات محدودة تتمثل في عودة كيليان مبابي بعد تعافيه من وعكة صحية، إلى جانب الظهور الأول للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد غياب دام 234 يومًا بسبب الإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس

وجاءت التشكيلة المتوقعة لريال مدريد على النحو التالي:

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، دين هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ريال مدريد

أما تشكيلة يوفنتوس المتوقعة فتضم:

دي جريجوريو، كالولو، فيديريكو جاتي، وبريمر كيلي، أليساندرو كوستا، ويستون ماكيني، كفرين تورام، أندريا كامبياسو، جابرييل كونسيساو وكينان يلدز، كولو مواني.

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