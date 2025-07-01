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اقتصاد

أسعار السبائك اليوم الثلاثاء في الأسواق 1- 7- 2025

اسعار السباىك اليوم
اسعار السباىك اليوم

ننشر أسعار السبائك الذهب من ربع جرام وحتى 10 جرامات فى الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتعد السبائك من افضل انواع الاستثمار المحلى فى السنوات الاخيرة خاصة مع توافرها فى المحلات والاسواق وقدرتها على حفظ قيمة الاموال ومواجهة التضخم والاستثمار فيها باموال مقبولة للمواطنين.

اسعار السبائك اليوم
اسعار السبائك اليوم

اسعار السبائك اليوم الثلاثاء 


وسجل سعر السبيكة الربع جرام نحو1480جنيها

وبلغ سعر السبيكة النص جرام ما يقرب من 2800 جنيه

 وسجل سعر السبيكة الجرام دخل السوق نحو5460 جنيها

بينما سجلت سعر السبيكة ٢.٥جرام نحو13465 جنيها

وسجل سعر السبيكة ٥ جرامات  نحو26800 جنيه

 وجاءت سعر السبيكة ٨ جرامات حاليا: 42800 جنيه

وسجل سعر السبيكة ١٠جرامات نحو 53580 جنيها.

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

 

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولارًا.

 

 

 

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