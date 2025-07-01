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أخبار مصر

90 % منها زائفة، هيئة الإسعاف تكشف رقما صادما في بلاغات الخط الساخن

هيئة الاسعاف المصرية،
هيئة الاسعاف المصرية، فيتو
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أعلنت هيئة الإسعاف المصرية أنه من بين كل عشر مكالمات ترد إلى الخط الساخن 123، مكالمة واحدة فقط تكون حقيقية، أما باقي المكالمات زائفة.

الأطفال هم الأكثر إقبالًا على هذا السلوك السلبي

 

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أن  الأطفال هم الأكثر إقبالًا على هذا السلوك السلبي مشيرة إلى أن بعض المكالمات الزائفة تدّعي وجود حوادث وحرائق.

أوضحت هيئة الإسعاف أنها  تتحمل تكلفة ضخمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال فلترة المكالمات لبيان الحقيقي منها.

وتمثل هذه الظاهرة حجر عثرة أمام خطة  تقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن المصري.
 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة إطلاق خدمة جديدة لمنظومة الخدمات الإسعافية، وهي تطبيق إلكتروني جديد بإسم "اسعفني" يستهدف تقديم خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة.

إطلاق تطبيق اسعفني  

وأكدت وزارة الصحة أن تطبيق اسعفني، والذي يمكن تحميله من هنا يستهدف تطوير خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وتحسين مدة الاستجابة السريعة، واستغلال أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين.

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وتنشر فيتو أهم المعلومات عن التطبيق الجديد وكيفية الحصول عليه والاستفادة منه كالتالي: 

١- تطبيق اسعفني يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الساخن 123، المسئول عن  البلاغات العاجلة فقط.

 

٢- التطبيق يساعد المستخدمين في طلب سيارات إسعاف لنقل المرضى بين المنازل والمستشفيات أو بين المحافظات.

 

 ٣- يتم من خلال التطبيق تتبع السيارة لحظة بلحظة وتحديد الموقع بدقة واستلام إشعارات بتفاصيل الوصول.

 ٤- يوفر التطبيق خاصية تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.

٥- التطبيق متاح في 13 محافظة منها بني سويف والمنيا ومحافظات الدلتا.

٦-  يتم تعميم الخدمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

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