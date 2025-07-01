الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحرى والقبلى

قطار
قطار
ads

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، انتظام حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية، اليوم، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم الثلاثاء على الوجهين البحري والقبلي.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، 55 دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.   

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.    

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٢٥ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

تغريدة عاجلة من إبراهيم فايق عن اختفاء صوت مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومان سيتي

جاب الخلاصة، طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف المستور بعد انتقادات حفل المغرب

أول رد من إيلون ماسك على تهديد ترامب: اقطعوا كل شيء الآن

منهم 4 كوبرا، ضبط راكب أجنبي حاول تهريب حقيبة عقارب وثعابين سامة بمطار القاهرة (صور)

مدرب الهلال عن الفوز التاريخي على السيتي: تسلقنا جبلًا بدون أكسجين

معجزة عربية، أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية