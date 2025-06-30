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أخبار مصر

اعتماد هيئة الدواء كأول جهة منتجة للمواد المرجعية في مصر

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

حصلت هيئة الدواء المصرية على اعتماد دولي جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال توكيد الجودة والاعتراف الدولي، حيث تم اعتماد الإدارة العامة للمعامل المرجعية بالهيئة من قبل المجلس الوطني للاعتماد " إيجاك"، كأول جهة مصرية منتجة للمواد المرجعية ذات شهادة (Certified reference material)، وذلك طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17034:2016، المعنية بضمان كفاءة الجهات المنتجة لهذه المواد الحيوية.

المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وفدًا من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، تم خلالها إجراء مراجعات فنية وإدارية دقيقة شملت تقييم منظومة العمل داخل المعامل المرجعية، والتحقق من كفاءة نظم الإنتاج والتحليل وضمان الجودة، وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 17034:2016.

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء الفني والرقابي، من خلال إنتاج مواد مرجعية دقيقة تُستخدم في التحاليل الرقابية وضمان جودة وسلامة وفعالية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذا الاعتماد الدولي امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطوير التي تنتهجها الهيئة، واليوم نضيف إلى هذا الرصيد نجاحًا جديدًا من خلال اعتمادنا كجهة منتجة للمواد المرجعية، وهو ما يعكس مدى جاهزية الهيئة لتولي أدوار مرجعية إقليمية ودولية في مجالات التحليل والرقابة وتوكيد الجودة."

يعد هذا الاعتماد خطوة محورية ضمن مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى توطين إنتاج المواد المرجعية بالعملة المحلية، بما يدعم الصناعة الدوائية الوطنية ويُقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. 

كما تمثل هذه المواد أداة مرجعية دقيقة تُستخدم في إعداد المونوجرافات الخاصة بدستور الدواء المصري، وتعزز من كفاءة عمليات التطوير والتسجيل والتحليل في القطاع الدوائي.

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ويأتي هذا الاعتماد الدولي تأكيدًا على حرص هيئة الدواء المصرية على مواءمة إجراءاتها مع أحدث المواصفات العالمية، بما يعزز من مكانتها كجهة رقابية معترف بها دوليًا، ويُسهم في تمكين المنتج الدوائي المصري من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في مجال المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

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الاعتماد الدولي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية المجلس الوطنى للإعتماد إيجاك هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

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