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الصحة: نجاح أول عملية استطالة لقصبة رجل بمستشفى قها التخصصي

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أول عملية استطالة لقصبة الرجل بمستشفى قها التخصصي.
 

عملية استطالة لمريض تعرض لحادث منذ 4 أعوام في قصبة الرجل

 

أكدت وزارة الصحة أن الفريق الطبي لجراحة العظام بالمستشفى تمكن من عمل استطالة لمريض يبلغ من العمر 37 عامًا، تعرض لحادث منذ 4 أعوام في قصبة الرجل اليسرى، وتم حينها تركيب مسمار نخاعي، وقد حدث التحام مع المسمار مما أدى إلى قصر في قصبة الرجل بما يقارب 6 سم.
وأدى هذا إلى اختلال في المشي، وظهر هذا بشكل واضح في اختبار قياس طول الرجلين.


أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم عرض المريض على استشاري العظام  الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات، وأوصى بضرورة إجراء العملية الجراحية
وتم نزع المسمار النخاعي، ثم عمل استطالة للقصبة، وتركيب جهاز مثبت خارجي إليزاروف، وخرج المريض من العمليات بحالة جيدة ومستقرة دون مضاعفات.


 

نجاح فريق القلب والقسطرة بمستشفى ملوي التخصصي

 

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق القلب والقسطرة بمستشفى ملوي التخصصي في إجراء عملية دقيقة لتوسيع الصمام الميترالي باستخدام القسطرة البالونية، وذلك لخمس حالات تعاني من ضيق شديد بالصمام.

أعراض حادة نتيجة ضيق الصمام الميترالي

أكدت وزارة الصحة أن المرضى الذين خضعوا للإجراء تتراوح أعمارهم بين 25 و55 عامًا، وكانوا يعانون من أعراض حادة نتيجة ضيق الصمام الميترالي، وهو ما استدعى تدخلًا فوريًا بتقنيات متطورة.

إحدى الوسائل الحديثة والبديلة عن جراحة القلب المفتوح

وتعد هذه التقنية إحدى الوسائل الحديثة والبديلة عن جراحة القلب المفتوح، مما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين فرص الشفاء لدى المرضى في بعض الحالات، كما تتيح لهم التعافي بشكل أسرع دون الحاجة إلى تدخل جراحي تقليدي.

 

أكدت وزارة الصحة أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي متخصص يضم نخبة من أطباء القلب وفنيي القسطرة بالمستشفى، في تعاون يعكس كفاءة وتطور الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية.

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ويعكس هذا الإنجاز تطور مستوى الرعاية القلبية في صعيد مصر، وحرص الوزارة على توفير أحدث التقنيات العلاجية في مختلف المحافظات، ضمن خطتها للارتقاء بالخدمة الصحية وتقديمها بأعلى جودة ممكنة للمواطنين.

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