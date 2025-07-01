ننشر نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتهم في مصرع فتيات المنوفية

تنفرد “فيتو” بنشر صورة تقرير تحليل المخدرات لسائق النقل الثقيل المتهم الأول في حادث الإقليمي الذي راح ضحيته 18 فتاة والذي أطلق عليهم إعلاميًّا “بنات العنب ” وسائق الميكروباص الذي كانوا يركبونه في طريقهم إلى مقر عملهم بمزرعة العنب بمدينة السادات.

وأثبت التقرير تعاطي السائق للمخدرات “الحشيش والمنشطات”ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بالميكروباص ونتج عنه وفاة 19 شخصًا.

مصرع وإصابة 21 شخًصا في حادث بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته.

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