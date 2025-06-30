الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة السيارات.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم الشرطة بلاغًا من موظف مقيم بدائرة القسم أكتوبر يفيد بتعرض سيارته للسرقة أثناء وقوفها أمام العقار محل سكنه. 

وبفحص البلاغ وتتبع خط سير الجناة، نجحت القوات في تحديد هوية المتهمين وضبطهما، تبيَّن أنهما من العاطلين عن العمل، وعُثر بحوزتهما على السيارة المسروقة واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات. 

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام "مفتاح مصطنع"، وأقرا بارتكاب حالتين مماثلتين لسرقة سيارتين بنفس الأسلوب، وقيامهما ببيع السيارتين لأشخاص آخرين رغم علمهما بمصدرها غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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