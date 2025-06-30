الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل الإعلان عن المدرب الجديد، الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني والطبي في بيان رسمي

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

 

نادي الزمالك 

وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لأيمن الرمادي، وأشاد بدور كلٍّ منهم مع الفريق.

وضمّ جهاز المعاون كلًا من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى الكابتن وائل القباني، مدير  الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.

طبيب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك أيمن الرمادي اخبار الزمالك

مواد متعلقة

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

طبيب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

كل ما تريد معرفته عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك المنتظر.. أصغر مدير فني في تاريخ الدوري البلجيكي.. وتفوق على جوميز بالدوري السعودي

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

أخبار الرياضة اليوم: مفاجأة بتعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ8 سنوات.. الزمالك يحسم مصير شيكابالا من الاعتزال.. اتحاد الكرة يعتمد نظام المسابقات بالموسم الجديد

أول تعليق من إنريكي بعد تأهل باريس لربع نهائي كأس العالم للأندية

مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة من باريس برباعية: لقد واجهنا أفضل فريق بالعالم

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وفاة مواطن بعد إجراء منظار بمركز شهير بالمهندسين، وأسرته تتهم الطبيب بالإهمال الجسيم (مستند)

وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

رسميا، الأهلي يعلن موقفه من بيع وسام أبو علي

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات

قبل الإعلان عن المدرب الجديد، الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني والطبي في بيان رسمي

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها ثعابين وعقارب..تفاصيل إحباط أكبر محاولة تهريب زواحف نادرة بمطار القاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

بالتواريخ، موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2025

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية