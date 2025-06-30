روسيا تعلن إسقاط 15 مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبحر آزوف

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين: إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وبحر آزوف خلال الليل.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق: إن روسيا شنت، الأسبوع الماضي، هجوما باستخدام 114 صاروخا وأكثر من 1270 طائرة مسيرة ونحو 1100 قنبلة انزلاقية.

وأضاف عبر تطبيق "تليغرام"، أنه "قرر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين منذ زمن طويل مواصلة القتال، متجاهلا دعوات السلام من جميع أنحاء العالم"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا يجب أن تعزز دفاعاتها الجوية، وقال إنها مستعدة لشراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، كما كرر مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب.

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