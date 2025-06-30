الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تعلن إسقاط 15 مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبحر آزوف

إسقاط مسيرة، فيتو
إسقاط مسيرة، فيتو

قالت  وزارة الدفاع الروسية، الاثنين: إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وبحر آزوف خلال الليل.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق: إن روسيا شنت، الأسبوع الماضي، هجوما باستخدام 114 صاروخا وأكثر من 1270 طائرة مسيرة ونحو 1100 قنبلة انزلاقية.

وأضاف عبر تطبيق "تليغرام"، أنه "قرر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين منذ زمن طويل مواصلة القتال، متجاهلا دعوات السلام من جميع أنحاء العالم"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا يجب أن تعزز دفاعاتها الجوية، وقال إنها مستعدة لشراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، كما كرر مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع الروسية مسي رة أوكرانية منطقة كورسك بحر آزوف فولوديمير زيلينسكي روسيا

مواد متعلقة

وزير خارجية المجر: يجب رفع العقوبات عن روسيا لبناء محطة الطاقة النووية "باكش-2"

لافروف: روسيا منفتحة على العمل لحل الأزمة الأوكرانية لكن أوروبا تنتهج أساليب خادعة

بوتين: روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى لأوكرانيا والتفاوض معها لإنهاء الحرب

مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تتجاهل الدبلوماسية ولا تبالي بحدوث إشعاع نووي بالمنطقة
ads

الأكثر قراءة

خبير إيراني يحدد موعد استئناف الحرب الإسرائيلية ضد طهران

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

الثوم يتراجع 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

متى تقدم نفقة المتعة للمطلقة في القانون؟

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

مدير الـCIA يطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران

لحجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لأصحاب الأعمال الحرة

خدمات

المزيد

متى تقدم نفقة المتعة للمطلقة في القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى تتراجع 12 جنيهًا في سوق العبور

خطورة عدم توثيق الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

طرق التعامل مع مبدلات السرعات في السيارات الحديثة

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية