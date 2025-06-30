كأس العالم للأندية، فلومينينسي يتقدم على إنتر ميلان بهدف مباغت بالشوط الأول

كأس العالم للأندية، انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدف مقابل لاشيئ، في اللقاء يجمع الفريقين ألان، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

هدف فلومينينسي البرازيلي سجله اللاعب جيرمان كانو في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وباغت فلومينينسي منافسه إنتر ميلان بهدف مبكر في الدقيق الرابعة من عمر اللقاء، برأسية متقنة عن طريق جيرمان كانو من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف المرمى.

حاول الإنتر بعد الهدف اعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح فلومينينسي، وفي الدقيقة 12 تسديدة قوية عن طريق فيديريكو ديماركو لاعب إنتر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فابيو بثبات.

دانت السيطرة لصالح إنتر بعد تأخره بهدف أمام فلومينينسي في محاولة لإدراك هدف التعادل، قابله إلتزام من لاعبي فلومينينسي بالتمركز في وسط الملعب لغلق المساحات أمام لاعبي إنتر.

وعلى عكس سير اللقاء وفي الدقيقة 38 يخطف فلومينينسي الهدف الثاني، إلا أن الحكم ألغى الهدف للتسلل، لتبقى النتيجة تقدم الأخير بهدف دون مقابل

إنتر ميلان، فيتو

وأعلن الروماني الروماني كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تشكيلة فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

تشكيل إنتر ميلان أمام فومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي بتشكيل مكون من:

يان سومر - أليساندرو باسيتي - ستيفان دي فري - ماتيو دارميان - فيديريكو ديماركو - مخيتاريان - كريستيان أصلاني - نيكولا باريلا - دينزل دومفريس - كاركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل فلومينينسي أمام إنتر ميلان

فيما يدخل فريق فلومينينسي مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

فابيو - صامويل - تياجو سيلفا - إجناسيو - رينيه - فاكوندو - بيرنال - مارتينيلي - جون أرياس - نوناتو - خوان فريتيس - جيرمان كانو

وتأهل إنتر ميلان إلى تلك المرحلة من البطولة بصفته متصدر المجموعة الخامسة، في حين أن فلومينينسي هو وصيف المجموعة السادسة.

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