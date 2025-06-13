حقيقة رحيل طارق مصطفى عن البنك الأهلي

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن موقفه بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق بعد انتهاء الموسم.

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إنه مستمر بقيادة الفريق وما زال يتبقى موسم في عقده.

وأضاف أنه سعيد بما حققه مع الفريق وتوجيه الشكر للاعبين والنادي لا يعني رحيله بل إنه شيء طبيعي ومتبع من المدربين خارج مصر لكننا لم تتعود عليه بالكرة المصرية.

رسالة هامة من طارق مصطفى للبنك الأهلي

ووجه طارق مصطفى رسالة هامة الي لاعبي الفريق وإدارة النادي بعد الموسم الرائع الذي حققه الفريق تخت قيادته.

رسالة طارق مصطفى

وجاءت رسالة طارق مصطفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالتالي: "شكرا للجميع ادارة ولاعبين وجهاز فني وطبى وإداري وعمال الفريق على مجهودكم وتعبكم معايا طوال الموسم الصعب واتمنى التوفيق لكم جميعا فيما هو قادم

انجازات البنك الأهلي مع طارق مصطفى

ونجح طارق مصطفى في قيادة البنك الأهلي لإنهاء الموسم باحتلال المركز الخامس بجدول الدوري المصري الممتاز لاول مرة في تاريخ النادي وكان قاب قوسين من المربع الذهبي والمشاركة بالكونفدرالية.

كما نجح في الوصول بالفريق إلى نهائي كأس عاصمة مصر في إنجاز بعد الاول أيضا في تاريخ النادي

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس رابطة الأندية المصرية "كأس عاصمة مصر" للمرة الثالثة على التوالي.

وبذلك يحقق سيراميكا لقب كأس الرابطة بالمسمى القديم والحالي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي من 4 نسخ بعد تتويج فيوتشر (مودرن سبورت) بلقب النسخة الأولى.

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