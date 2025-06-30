أيمن الجميل: استجابة القائد الرئيس السيسي لثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمصريين من مصير مظلم.. وتحية واجبة لشهدائنا فى الجيش والشرطة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ثورة 30 يونيو كانت ثورة إنقاذ لمصر وللشعب المصرى الذى تعرض للاختطاف على يد جماعة إرهابية متطرفة كانت تضمر الشر للوطن وتنوى الانحدار به نحو التقسيم والضياع والحرب الأهلية، ولكن شاء الله عز وجل أن يقيض لمصر إبنا بارا من أبنائها وقائدا عظيما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حمل روحه على كفه واختار الانحياز للمصريين وثورتهم ضد ميليشيات التطرف والإرهاب، لينقذ الوطن والمواطنين من المصير الأسود الذى كان مخططا لهم، والذى رأيناه مرارا فى البلاد المجاورة.



‎وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل: إن الشعب المصرى بوعيه وإدراكه انتفض بالملايين ضد المتطرفين وخرج ضدهم فى ثورة مجيدة، رغم التهديدات بالقتل والترويع وإسالة بحور من الدماء وتدمير المنشآت العامة والخاصة، واستجابة القائد عبد الفتاح السيسي كانت طوق الإنقاذ لمصر ولملايين المصريين الذين خرجوا فى الشوارع لأنهم يؤمنون بوطنهم ويقدسونه ويقدمون أرواحهم دفاعا عنه وعن استقلاله، لا تخيفهم التهديدات ولا تؤثر فيهم الشائعات والحروب النفسية ولا محاولات دفعهم إلى تدمير بلدهم بأيديهم كما رأينا فى تجارب عديدة ومريرة من حولنا.



وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أننا ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو لابد وأن نتذكر تضحيات الشهداء من الجيش والشرطة وأن نوجه لهم التحية، فلولا تضحياتهم الغالية بأرواحهم فى سبيل الوطن لما كنا الآن ننعم بالحياة أو بالاستقرار والأمن أو حتى العيش فى ظل وطن يجمعنا ونبنى على أرضه مستقبلا لأبنائنا وأحفادنا.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل: إن ثورة 30 يونيو التى بدأها الشعب المصرى واستجاب لها القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي هى بالفعل ملحمة وطنية سطرها أبنا مصر، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته إن ثورة 30 يونيو توحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتعيد الدولة إلى مسارها الصحيح، وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يصل بها إلى آفاق الازدهار.

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