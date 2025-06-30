الإثنين 30 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: السيطرة على غزة عبء عسكري واقتصادي خطير على إسرائيل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن ضابط رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش أوضح للحكومة بأن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ستُشكل عبئًا ثقيلًا على إسرائيل من الناحيتين العسكرية والاقتصادية.

 

دعوة لمراجعة الحسابات السياسية الإسرائيلية
 

وقال الضابط الإسرائيلي إن "على الحكومة أن تُدرك عواقب هذا المسار، فنحن لا نتحدث عن عملية عسكرية مؤقتة، بل عن التزام طويل الأمد باهظ التكاليف وبنتائج غير مضمونة".

 

مخاوف من استنزاف طويل الأمد لجيش الاحتلال في غزة 

وأوضح المصدر العسكري أن الجيش قد يتحمل خسائر بشرية مستمرة، إضافة إلى الحاجة لنشر قوات ضخمة لفترة طويلة، ما يعني استنزافًا للموارد وتعقيدًا في الجبهة الداخلية والخارجية.

 

الخيار العسكري يواجه تحديات داخلية 

تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الحرب في غزة، وسط انقسام بين من يطالبون بـ"الاحتلال الكامل" ومن يحذرون من فخ الغرق في الرمال المتحركة للقطاع.
 

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