أزمة نقل سوق مصر القديمة تتصاعد، والتجار: الأسعار ستتضاعف 4 مرات (فيديو وصور)

تسود حالة من القلق والترقب أوساط تجار سوق الساحل العريق الواقع في منطقة أثر النبي بمصر القديمة، وذلك بعد إعلان محافظة القاهرة عزمها نقل السوق إلى موقع آخر ضمن أعمال إعادة تخطيط الحي، حيث أبلغ موظفو الحي التجار بضرورة الاستعداد للانتقال إلى أسواق بديلة أبرزها سوق مايو وسوق العبور.

ويُعتبر سوق الساحل أحد أهم الأسواق التاريخية في القاهرة، حيث يمثل شريانًا حيويًا لتجارة السلع الغذائية التي تغذي أسواق جنوب القاهرة، بما في ذلك أحياء حلوان والجيزة والسيدة زينب ودار السلام والمعادي وغيرها من المناطق السكنية التي تعتمد عليه في الحصول على الخضار والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية من حبوب وبقوليات بأسعار مناسبة.

مخاوف التجار من ارتفاع جنوني في الأسعار

وخلال جولة ميدانية أجرتها "فيتو" داخل السوق، التقت بعدد من التجار القدامى الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لقرار النقل، مؤكدين أن هذه الخطوة تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطن البسيط.

وفي هذا الإطار يقول المعلم علاء صبري، أحد أقدم تجار الخضار في السوق إن "نقل السوق إلى منطقة بعيدة مثل العبور أو أطراف القاهرة يعني ببساطة إضافة تكلفة شحن مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع إيجارات الأماكن الجديدة.

وعلى سبيل المثال، كيلو الفلفل الرومي الذي يُباع الآن بـ5 جنيهات، قد يصل سعره إلى 20 جنيهًا في السوق الجديد، فمن يتحمل هذه الزيادة؟ بالتأكيد المستهلك البسيط".

وتابع صبري: "نحن في سوق الساحل نوفّر الخضار والفاكهة مباشرة من الفلاح إلى التاجر دون وسطاء، وهذا ما يجعل الأسعار مقبولة، لكن إذا تم النقل، سندخل في سلسلة من الوسطاء، كل واحد منهم سيضيف هامش ربح، والنتيجة النهائية ستكون مزيدًا من الغلاء".

تاجر: منظومة متكاملة مهددة بالانهيار

من جانبه، أكد المعلم محمد حماد، تاجر طماطم معروف في السوق، أن السوق لا يعمل بطريقة عشوائية، بل إن التجار يدفعون إيجارات سنوية للحي، ويعملون وفق تنظيم يخدم الجميع.

ويقول حماد: "هذا السوق ليس مجرد مكان للبيع، بل هو منظومة حيوية تربط الفلاحين بتجار التجزئة والمستهلكين، الفلاح يرسل المحصول مباشرة للسوق، دون تدخل أي طرف ثالث، وبالتالي فإن تكلفة الكيلو تكون في متناول الجميع، وإذا فُرض علينا الانتقال إلى منطقة بعيدة، فهذا سيدمر هذه المنظومة".

ويتساءل حماد عن مبررات القرار: "لماذا تريد المحافظة نقل سوق استمر في خدمة القاهرة لعقود طويلة؟ وهل هناك بديل حقيقي بنفس الكفاءة والموقع الجغرافي المتميز؟".

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