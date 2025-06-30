القفص بـ90 جنيها، انخفاض أسعار الطماطم في سوق الساحل (فيديو وصور)

في جولة ميدانية داخل سوق الساحل في منطقة مصر القديمة، رصدت "فيتو" حركة بيع وشراء الطماطم، والتي شهدت في الأيام الأخيرة استقرارًا نسبيًا بعد ارتفاعات متتالية، لكن تبقى الأسعار مرتفعة نسبيًا مقارنة بالأرباح التي يجنيها الفلاحون، الذين يقفون في نهاية السلسلة الإنتاجية خاسرين رغم جودة المحصول.

أعلى سعر في السوق: ٩٠ جنيه للعداية

أكد المعلم محمد حماد، أحد أقدم تجار الطماطم بسوق الساحل، أن سعر الطماطم هذا الأسبوع منخفض رغم زيادة سعر المصاريف، حيث سجلت العداية –وهي وحدة البيع الشائعة لتجار الجملة حيث تحتوي العداية حوالي ٢٤ كيلو من الطماطم– ٩٠ جنيهًا للعداية، مما يعني أن سعر الكيلو يتراوح ما بين ٣.٧٥ إلى ٤ جنيهات.

وأوضح حماد أن هذا السعر هو الأعلى في السوق، ويخص فقط الأنواع عالية الجودة التي تأتي من مناطق زراعية معروفة بخصوبة التربة وجودة الزراعة، مثل الأراضي الطينية الخصبة في الدلتا وبعض المناطق في الصعيد.

الطماطم الأقل جودة: سعر أقل ومنافسة أكبر

وبحسب التجار، فإن هناك أيضًا طماطم تباع بأسعار تتراوح بين ٦٥ إلى ٨٠ جنيهًا للعداية، وهي غالبًا أقل جودة من حيث الشكل والصلابة، ما يجعلها أقل طلبًا لدى تجار التجزئة، لكنها في الوقت ذاته تلقى رواجًا لدى بعض الباعة الصغار وأصحاب المطاعم الذين يفضلون السعر الأقل حتى مع قلة الجودة.

الخسارة من نصيب الفلاح... رغم كل شيء

وفي حديثه لـ"فيتو"، عبّر المعلم محمد حماد عن تعاطفه مع الفلاحين، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يخدم إلا الوسطاء والموزعين الكبار، في حين يتكبد الفلاح خسائر كبيرة.

وأوضح قائلًا: "العداية الواحدة تكلف الفلاح في المتوسط حوالي ٤٠ جنيه جمع ونقل وشحن، دا غير مصاريف الزراعة وسعر إيجار الأرض. ومع كده، الفلاح بيبيع أفضل نوع بـ٨٠ جنيه، يعني بيكسب في العداية ٤٠ جنيه بس".

وبحسب تقديراته، فإن "البرنيكة" التي تحتوي على ٢٤ كيلو تقريبًا، تعني أن كيلو الطماطم يكلف الفلاح حوالي ١.٦٠ جنيه، وهي تكلفة مرتفعة في ظل تقلبات السوق وأسعار المستلزمات الزراعية غير سعر إيجار الأرض.

دعوات لضبط السوق وإنقاذ الفلاح

اكمل المعلم محمد بأن عدد كبير من التجار والفلاحين يطالبن بتدخل حكومي عاجل لضبط الأسواق، ووضع آليات عادلة لتسعير المحاصيل الزراعية، تضمن تحقيق هوامش ربح عادلة للفلاحين الذين يمثلون أساس منظومة الأمن الغذائي في مصر.

كما دعا عدد من البائعين إلى تقليل تدخل الوسطاء بين الفلاح والمستهلك، مؤكدين أن هؤلاء هم من يرفعون الأسعار دون وجه حق، مما يُضعف من القدرة الشرائية للمواطن وفي ذات الوقت يُفقد الفلاح جزءًا كبيرًا من حقوقه، ومن ضمن الاقتراحات دعم حكومي لسعر البنزين لتقليل مصاريف النقل، وهذا ما يضمن استقرار الأسعار فيستفيد الفلاح ولا يتضرر المستهلك.

تبقى الطماطم سلعة أساسية لا غنى عنها في المطبخ المصري، ورغم استقرار سعر الكيلو في سوق الساحل بين ٣.٧٥ و٤ جنيهات، إلا أن الواقع يؤكد أن الفلاح هو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، ويستحق دعمًا مباشرًا يقيه "خراب البيوت" الذي تحدث عنه المعلم حماد بأسى، وهو يرى تعب شهور يضيع في لحظة بيع لا تعكس حجم المجهود المبذول.

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