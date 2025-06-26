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الليمون بـ 15 جنيهًا، أسعار الخضار في سوق الساحل (فيديو وصور)

حركة البيع في سوق
حركة البيع في سوق الساحل، فيتو

ترصد "فيتو" تحركات الأسعار وآراء التجار والمواطنين في سوق الساحل بالقاهرة، خاصة مع تراجع أسعار معظم الأصناف، وسط حالة من النشاط النسبي في حركة البيع والشراء، بعد فترة طويلة من الركود نتيجة الارتفاعات السابقة في الأسعار.

وخلال جولة ميدانية داخل السوق، تبيّن أن الأسعار عادت إلى مستويات تناسب المواطن، في ظل زيادة المعروض من الخضروات نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي، واعتدال الطقس، ما دفع بالتجار إلى تخفيض الأسعار لجذب الزبائن من جديد.

وفي حديث خاص مع "المعلم علاء"، أحد أقدم تجار السوق، قال: "السوق كان واقف، والناس بطلت تشتري من الغلاء، دلوقتي الأسعار نزلت والمبيعات اتحركت. الليمون اللي كان بـ60 جنيه، دلوقتي بـ 10 و15 جنيه، وده فرق كبير".

وأضاف علاء: "المواطن تعب من الأسعار، لكن لما الأسعار نزلت، الناس رجعت تشتري. احنا كتجار بنفرح لما السوق يتحرك، حتى لو المكسب قل شوية، المهم يكون في حركة".

جدول بأسعار الخضراوات في سوق الساحل (اليوم)

الصنفالسعر بالجنيه للكيلو
الليمون10 – 15
الطماطم5
الكوسة8

الباذنجان الأبيض 

الباذنجان الأسود 

5 – 6

3

الفلفل الألوان

الفلفل الرومي 

الفلفل الحار

الفلفل الأحمر الماسكره

10

7

5

4

الخيار8 – 9

البصل الأحمر

البصل الأبيض

7

8 - 9

البطاطس التحمير 
الملوخية (الربطة)3

 

أسباب الانخفاض

بحسب عدد من التجار، فإن زيادة المعروض من المحافظات الزراعية مثل المنوفية والشرقية والبحيرة والمنيا لعبت دورًا رئيسيًا في تراجع الأسعار، فالأسعار مرتبطة بالعرض والطلب كلما توفرت المحاصيل كلما كان سعرها مناسب للمواطن.

 

ردود فعل المواطنين

وعلى جانب الآخر، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لتراجع الأسعار، حيث قال الحاج مصطفى، أحد المتسوقين: "بقالي شهور مابشتريش غير الأساسيات، دلوقتي الأسعار نزلت، مثلا الليمون الشهر اللي فات كان بـ50 جنيه حرام أجيبه، دلوقتي سعره بقا معقول والواحد يتمنى الأسعار تستقر وتكون في المتناول مش كل شوية الحاجه في العالي".

فيما أبدت أم محمد، ربة منزل عن قلقها:"ربنا يستر وما تكونش نازلة بس كده أسبوعين وتغلى تاني، احنا تعبنا من لعبة الأسعار".

 

يرى بعض التجار أن السوق مقبل على فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار، خاصة في ظل اقتراب موسم الصيف الذي يشهد تنوعًا في المحاصيل. لكنهم حذروا في الوقت ذاته من أي تغيرات مناخية أو أزمات في سعر الوقود قد تؤثر على حركة الأسعار مجددًا.

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