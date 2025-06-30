ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.





وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وبتعليمات من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وبإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة و نبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة بحملات على نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط بازار لحيازته سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير خاضعة للفحص بمعرفة وزارة الصحة وتم التحفظ علي عدد ٤٣٨ علبة سجائر

وضبط سوبر ماركت لحيازته ٣ كجم حلوى أطفال منتهية تاريخ الصلاحية.

كما تم ضبط بازار لحيازته ١٣٢ علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكذا عدد ٣٩ عبوة كيك منتهية تاريخ الصلاحية

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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